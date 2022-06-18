Москва, 18 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 38 лесных пожаров на площади 778 га были ликвидированы в России за сутки, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

skeezy Лесной пожар

Кроме того, в стране продолжают бушевать еще 50 таких возгораний. Они занимают 29 495 га.

Наибольшая площадь лесов, охваченных огнем, приходится на Чукотский автономный округ. В регионе действуют 9 пожаров, которые распространились на 22 321 га. Еще одно возгорание в округе на площади 148 га удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня агентство EFE передало о том, что пожарные испанского автономного сообщества Каталония смогли стабилизировать пожар в Корбере-де-Эбро (провинция Таррагона). Он успел выжечь площадь примерно в 400 га.