Нью-Дели, 18 июня, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Не менее 31 погибли в результате наводнений в штатах Ассам и Мегхалая на северо-востоке Индии, передает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По его данным, обильные осадки вызвали подъем уровня воды в реке Брахмапутре, что и привело к затоплениям. Телеканал уточняет, что 12 человек погибли в результате сходов оползней и наводнений в штате Ассам, в зоне бедствия там оказались около 1,9 млн жителей. В Мегхалаи в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями и разливом реки, погибли 19 человек.

Отмечается, что наводнение привело к подтоплению почти 3 тыс. деревень. Телеканал указывает, что за три дня в этих регионах выпало более 800 мм осадков. При этом, по данным метеорологов, ливни на северо-востоке Индии продолжатся и в ближайшие дни.