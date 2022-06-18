Торонто, Канада, , 05:46 — REGNUM На одной из автобусных остановок в Торонто мужчина облил горючей жидкостью и поджёг молодую женщину, после чего её в критическом состоянии доставили в больницу. Об этом со ссылкой на правоохранителей 17 июня сообщает телеканал CTV.

Полиция Канады (сс) Michael

Поджигателя по горячим следам задержала полиция. Предварительно установлено, что нападению 35-летнего мужчины на 20-летнюю женщину предшествовала словесная перепалка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Поджигатель заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане задержаны подозреваемые, кинувшие бутылку с зажигательной смесью в окно участкового полицейского.

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