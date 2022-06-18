Иркутск, , 05:43 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи утром 18 июня в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Воды Байкала Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 47 километрах от населенного пункта Большое Голоустное. При этом жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью 2-3 балла. В районе эпицентра сейсмособытия интенсивность достигала 5,2 баллов.

По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали на Байкале. Землетрясение почувствовали не менее 45 населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало.