Вашингтон, 18 июня 2022, 05:34 — REGNUM Сотрудников, принимавших участие в составлении и распространении открытого письма с критикой поведения исполнительного директора американской компании SpaceX Илона Маска, уволило руководство организации. Об этом 17 июня сообщила газета The New York Times.

Илон Маск
Илон Маск
(сс) JD Lasica

Открытое письмо с критикой в адрес Маска стало распространяться среди сотрудников SpaceX 15 июня. Авторы документа обращали внимание руководства и сотрудников компании на «смущающие» публикации Маска в Twitter и призывали руководство SpaceX «публично осудить это вредное поведение» и «дать ответ на все случаи неприемлемого поведения». Однако уже 18 июня часть авторов и распространителей письма были уволены.

«Письмо, просьбы, а также общий процесс заставили сотрудников чувствовать себя некомфортно, так как письмо заставило их подписать то, что не отражало их точку зрения», — так прокомментировала решение руководства компании гендиректор SpaceX Гвин Шотуэлл, чьи слова приводит The New York Times.

Издание уточняет, что Шотуэлл в своём письме работникам компании отметила, что на фоне критически важной работы, которой у компании более, чем достаточно, «никому не нужен такой переходящий все границы активизм».

Сколько сотрудников было уволено в связи с инцидентом, не указывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миллиардеру и основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску предъявили иск на 258 миллиардов долларов.

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