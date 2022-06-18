Вашингтон, 18 июня, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Сотрудников, принимавших участие в составлении и распространении открытого письма с критикой поведения исполнительного директора американской компании SpaceX Илона Маска, уволило руководство организации. Об этом 17 июня сообщила газета The New York Times.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Открытое письмо с критикой в адрес Маска стало распространяться среди сотрудников SpaceX 15 июня. Авторы документа обращали внимание руководства и сотрудников компании на «смущающие» публикации Маска в Twitter и призывали руководство SpaceX «публично осудить это вредное поведение» и «дать ответ на все случаи неприемлемого поведения». Однако уже 18 июня часть авторов и распространителей письма были уволены.

«Письмо, просьбы, а также общий процесс заставили сотрудников чувствовать себя некомфортно, так как письмо заставило их подписать то, что не отражало их точку зрения», — так прокомментировала решение руководства компании гендиректор SpaceX Гвин Шотуэлл, чьи слова приводит The New York Times.

Издание уточняет, что Шотуэлл в своём письме работникам компании отметила, что на фоне критически важной работы, которой у компании более, чем достаточно, «никому не нужен такой переходящий все границы активизм».

Сколько сотрудников было уволено в связи с инцидентом, не указывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миллиардеру и основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску предъявили иск на 258 миллиардов долларов.