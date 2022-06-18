Шанхай, Китай, 18 июня, 2022, 05:28 — ИА Регнум. На расположенном в Шанхае предприятии китайской нефтехимической компании Sinopec утром 18 июня произошёл пожар. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Himprom.com Химическое производство

По его данным, возгорание было обнаружено примерно в 04:00 (23.00 мск 17 июня) на территории цеха по производству этиленгликоля. В настоящее время пожарные и сотрудники предприятия пытаются остановить распространение огня.

О возможных жертвах и пострадавших информации на данный момент не поступало.