Бразилиа, , 05:13 — REGNUM По данным федеральной полиции Бразилии, обнаруженные в Амазонии останки действительно принадлежат британскому журналисту Дому Филлипсу. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 17 июня сообщает портал G1.

Амазонка lubasi

федеральная полиция Бразилии «Подтверждение получено на основе судебной стоматологической и антропологической экспертизы. Продолжается работа по полной идентификации останков для выяснения причин смерти, а также по установлению обстоятельств преступления и сокрытия тел».

Журналист британской газеты The Guardian Филлипс, который до исчезновения 15 лет проживал в Бразилии, отправился в Амазонию вместе с экологом и правозащитником Бруну Перейрой. 5 июня связь с ними была потеряна.

Ранее полиция задержала двух местных рыбаков, один из которых сознался в соучастии в убийстве и захоронении тел Филлипса и Перейры в лесу. Следствие полагает, что журналист и эколог могли оказаться невольными свидетелями незаконной ловли рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии удалось найти останки британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, пропавших без вести 5 июня в тропических лесах Амазонии.

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