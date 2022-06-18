Бразилиа, 18 июня, 2022, 05:13 — ИА Регнум. По данным федеральной полиции Бразилии, обнаруженные в Амазонии останки действительно принадлежат британскому журналисту Дому Филлипсу. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 17 июня сообщает портал G1.

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Амазонка
«Подтверждение получено на основе судебной стоматологической и антропологической экспертизы. Продолжается работа по полной идентификации останков для выяснения причин смерти, а также по установлению обстоятельств преступления и сокрытия тел».
федеральная полиция Бразилии

Журналист британской газеты The Guardian Филлипс, который до исчезновения 15 лет проживал в Бразилии, отправился в Амазонию вместе с экологом и правозащитником Бруну Перейрой. 5 июня связь с ними была потеряна.

Ранее полиция задержала двух местных рыбаков, один из которых сознался в соучастии в убийстве и захоронении тел Филлипса и Перейры в лесу. Следствие полагает, что журналист и эколог могли оказаться невольными свидетелями незаконной ловли рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии удалось найти останки британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, пропавших без вести 5 июня в тропических лесах Амазонии.