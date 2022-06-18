Сеул, 18 июня, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6 842 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

По его данным, 79 инфицированных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что уже на протяжении девяти дней подряд в Южной Корее выявляют не более 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Также снижается и число пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 270 481. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 24 427 человек.