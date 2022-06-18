Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM Осмотр социально значимых объектов и зданий проводят оперативные группы спасателей в Петропавловске-Камчатском после землетрясения магнитудой 5,0 в Авачинском заливе. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, подземные толчки были зарегистрированы сейсмологами 18 июня в 10:22 по местному времени (01:22 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива, в 101 км на восток от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков находился на глубине 51 км.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались толчки магнитудой до 3,0. В городе оперативные группы спасателей проводят осмотр социально значимых объектов инфраструктуры и зданий. Специалисты проводят проверку потенциально опасных зданий и объектов, организовано взаимодействие с руководителями подобных объектов и с дежурно-диспетчерскими службами. По предварительным данным, повреждений не обнаружено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,8, которое произошло в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатского края.

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