Шанхай, Китай, , 04:51 — REGNUM Пожар произошел на нефтехимическом предприятии в китайском Шанхае. Об этом компания Sinopec сообщила на своей странице в соцсети Weibo.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 18 июня на участке, где производится этиленгликоль. В настоящее время сотрудники компании пытаются ликвидировать пожар. Сведений о возможных пострадавших или погибших не поступало. Также не приводились и другие подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня произошел пожар на заводе по производстве пластмасс в Греции. Пострадавших не было. Отмечалось, что жителей Афин призвали оставаться дома, так как дым от возгорания мог быть токсичным.