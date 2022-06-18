Мехико, , 04:43 — REGNUM Как минимум девять человек погибли и 40 пострадали в результате ДТП с участием автобуса с паломниками в штате Чиапас на юге Мексики. Об этом 17 июня сообщила служба гражданской защиты региона в Twitter.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла с пассажирским автобусом, который перевозил паломников в муниципалитет Тила к фигуре Чёрного Христа, широко известного как «Владыка из Тила». По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего автобус перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибли девять человек, ещё 40 получили травмы различной степени тяжести. Спасатели сообщили о задействовании протоколов воздушного реагирования и транспортировки раненых.

Муниципалитет Тила является местом паломничества для католиков, здесь находится фигура Иисуса Христа чёрного цвета, по преданию она является нерукотворной и была обнаружена в XVI веке в одной из местных пещер. «Владыка из Тилы» — одна из самых почитаемых католиками святынь в регионе.

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