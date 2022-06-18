Москва, , 04:17 — REGNUM О смелости и мужестве рядового Динара Имангулова, радиотелеграфиста, проявленных им в сходе российской спецоперации по демилитаризации и денационализации на Украине рассказали 17 июня в пресс-службе Министерства обороны России.

Рядовой Динар Имангулов, радиотелеграфист Министерство обороны России

Рядовой Динар Имангулов входил в состав группы военнослужащих, которая в ходе выполнения боевой задачи десантировалась с вертолёта на стратегически важный аэродром и сразу же вступила в бой с превосходящими силами украинских боевиков.

В ходе операции рядовой Имангулов, действуя в составе подразделения, помог уничтожить огневые средства врага и принял участие во взятии под контроль КПП аэродрома. Рядовой Имангулов в составе группы военнослужащих участвовал в блокировке критически важных объектов воздушной гавани, а также в разгрузке боеприпасов с взлетно-посадочной полосы под минометно-артиллерийским и снайперским огнем киевских боевиков, ив доставке боеприпасов и продовольствия на позиции.

Действуя умело и решительно, рядовой Имангулов оперативно закрепившись на аэродроме ввёл в действие узел связи, на котором круглосуточно нёс боевое дежурство, обеспечивая бесперебойное и беспрерывное ведение передачи важнейшей информации.

Благодаря смелости, мужеству и высокому профессионализму, проявленным рядовым Динаром Имангуловым, группа тактического десанта смогла успешно выполнить боевую задачу и окончательно выдавить врага с территории аэродрома.

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