Тель-Авив, Израиль, 18 июня, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня израильские военные застрелили троих жителей Палестины в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что погибшие находились в автомобиле, который попал под обстрел в городе Дженин.