Москва, , 03:54 — REGNUM Тёплая погода с переменной облачностью и кратковременным дождём ожидается в субботу, 18 июня, в Москве и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первый выходной день 18 июня в Москве ожидается температура +21…+23 градуса днём и +10…+12 градусов ночью. Днём возможен кратковременный дождь, ночью осадков не ожидается.

В Московской области температура воздуха составит в дневные часы +18…+23 градуса, ночью похолодает до +7 градусов.

Ветер днём будет дуть преимущественно северо-западный, его скорость составит 7-12 м/сек. Ночью сила ветра упадет до очень слабой, менее 3 м/сек.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве и Московской области 17 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь