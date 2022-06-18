Вашингтон, 18 июня, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Опасения стран Запада по поводу якобы возникших во время спецоперации рисков для ядерных объектов на Украине и обвинения в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы назвали необоснованными в посольстве России в Вашингтоне. Соответствующее заявление опубликовано 17 июня в телеграм-канале российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — так сказано в комментарии российского посольства в США.

Также отмечается, что Россия готова сотрудничать с заинтересованными сторонами ради проведения обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия. Указывается также, что в Вашингтоне должны поставить интересы сохранения договора выше конъюнктурных целей.

Российские дипломаты призвали коллег помнить о ключевой цели договора о нераспространении ядерного оружия в обеспечении безопасности и стабильности в глобальном масштабе, а также сосредоточиться на поддержании режима соглашения и заняться созданием условий для неконфронтационного и деполитизированного диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экс-помощника президента Рональда Рейгана — Дуга Бэндоу, Украина не стоит ядерной войны и потому странам Запада не нужно передавать киевскому режиму ядерное оружие.