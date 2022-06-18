Москва, 18 июня, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Чрезмерное увлечение европейскими политиками украинской темой может заставить из забыть о надвигающейся жаре и возможной засухе, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков 18 июня в своем канале в Telegram.

Пушков Алексей

«Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, западные лидеры перестали обращать внимание на подлинные угрозы для их государств и народов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Франции Элизабет Борн объявила о приведении 12 департаментов на западе республике в режим повышенной бдительности из-за надвигающейся аномальной жары. Также в 23 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности.