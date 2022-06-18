Лима, 18 июня, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Перуанская прокуратура допросила президента Перу Педро Кастильо в рамках расследования по делу о коррупции, в которой подозреваются ряд членов правительства страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Gob.pe Педро Кастильо

Разговор главы государства со следователями проходил в закрытом режиме в течение трех часов. Адвокаты Кастильо просили отменить допрос, поскольку перуанский лидер наделен правом неприкосновенности в течение своего президентства, но апелляция была отклонена.

Следственные органы в том, что президент мог руководить преступной группой, причастной к получению взяток за заключение государственных контрактов и предоставление услуг по выполнению общественных работ. После допроса Кастильо написал в микроблоге, что невиновен и будет защищать свою честь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня издание Prensa Latina распространило информацию о том, что спикер парламента Перу Мария Кармен Альва (партия «Народное действие») получила анонимные угрозы с требованием ее досрочного ухода с поста главы законодательного органа.