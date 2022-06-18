Москва, 18 июня, 2022, 03:11 — ИА Регнум. О героизме гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса, командира отделения реактивной артиллерийской батареи, проявленном им в ходе спецоперации Вооружённых сил России по денацификации Украины, рассказали 17 июня в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Гвардии сержант Сурэн Бальчунас, командир отделения реактивной артиллерийской батареи

Гвардии сержант Сурэн Бальчунас действовал в составе батальонно-тактической группы, которая вела наступление на позиции украинских боевиков. Противник вёл миномётный и артиллерийский огонь по российским войскам.

Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», гвардии сержант Бальчунас сумел точным огнём подавить вражеский артиллерийский огонь, ликвидировав пять единиц артиллерийских систем и около 20 украинских боевиков.

Благодаря смелым, самоотверженным и решительным действиям гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса были значительно снижены боевые возможности киевских националистов. Российские войска начали стремительное наступление и взяли под свой контроль стратегически важный участок местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме и мужестве троих российских военных, проявленных ими в ходе спецоперации.