Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Тропический шторм «Селия» надвигается на Сальвадор, Гватемалу и южную часть Мексики. Об этом сообщает на своем сайте Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).

Шторм (сс)GDJ

Он движется с Тихого океана со скоростью 65 км/ч и должен достигнуть побережья указанных стран 19 июня, вызвав проливные дожди. В NHC предупредили, что удар «Селии» может спровоцировать в регионе наводнения и сход оползней.

Из-за приближения шторма власти Сальвадора объявили в прибрежных районах «красный» уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на индонезийскую провинцию Южный Сулавеси обрушился торнадо, который повредил более 60 домов.

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