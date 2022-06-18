Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Соединенные Штаты могли выйти из НАТО, если бы Дональд Трамп избрался бы на второй президентский срок в 2020 году, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон газете The Financial Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход из НАТО. У меня нет в этом сомнений», — заявила она.

При этом Клинтон подчеркнула, что расширение НАТО на восток после распада Советского Союза было правильным. По ее словам, якобы текущая ситуация в мире показывает правильность этого решения.

Отметим, что экс-президент США Дональд Трамп, будучи главой Белого дома, неоднократно поднимал вопрос целесообразности нахождения Соединенных Штатов в НАТО. По его словам, союзники Вашингтона по альянсу не хотели вносить значимый вклад в коллективную оборону.