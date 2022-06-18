Брюссель, , 02:53 — REGNUM Запасы газа, предназначенные для потребления в зимнее время вынуждены были начать использовать страны Европы в связи с сокращениями поставок из России. ОБ этом 17 июня сообщило агентство Bloomberg.

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Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию. Причиной стало решение «Газпрома» о приостановке газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом. В связи с задержкой в ремонте агрегатов на компрессорной станции «Портовая» используются только три газоперекачивающих агрегата. По газопроводу «Северный поток» поставляется до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. При этом «Газпром» заявил об остановке ещё одной турбины, и тогда поставки сократятся до 67 млн кубометров.

Из-за создавшейся ситуации запасы в газовых хранилищах Европы впервые с середины апреля сократились на 1%. В обычное время летом газовые хранилища только пополняются, полученный газ хранится до начала зимы.

В случае остановки «Северного потока», по прогнозам компании Wood Mackenzie Ltd., Европа не сможет запастись к зимнему сезону газом до уровня, установленного Евросоюзом. Тогда имеющиеся запасы топлива будут исчерпаны уже к январю.

Напомним, ключевое оборудование для работы газопровода «Северный поток» не может вернуться из Канады, где проходило техобслуживание, из-за антироссийских санкций. Газовую турбину, которой уже настало время пройти ТО, не могут отправить за границу. В настоящее время Берлин и Оттава начали консультации по ситуации с оборудованием для газопровода.

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