Лондон, 18 июня, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) помешать депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду вызвало недовольство у британского министра внутренних дел Прити Пател. Об этом глава ведомства заявила в интервью газете The Daily Telegraph.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател

Пател в резкой форме раскритиковала указанный шаг судебного органа, обвинив учреждение в «абсолютно возмутительной непрозрачности» в ходе его работы по обсуждаемому делу. По мнению министра, вердикт инстанции следует «подвергнуть сомнению», поскольку властям Великобритании не известны состав судей, изучавших вопрос, а также не ясен ход судебного процесса.

Глава ведомства предположила, что решение суда может быть «политически мотивированным». Журналисты считают, что за заявлением Пател стоит сигнал Лондона о возможности выхода Великобритании из ЕСПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня британский министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что из Соединенного Королевства в Руанду должен вылететь первый самолет с нелегальными мигрантами, которые требовали убежище у Лондона. Европейский суд по правам человека призвал остановить выдворение, ссылаясь на статью 39 регламента ЕСПЧ, и рейс был отменен. После этого Лондонский апелляционный суд отклонил прошение ЕСПЧ и оставил в силе решение правительства Великобритании по депортации.