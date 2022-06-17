Красноярск, 18 июня, 2022, 02:16 — ИА Регнум. В субботу, 18 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского

В 6:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 18 на 19 июня ожидается до +12… +15 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 июня, в Красноярске до +21… +23 °C, облачно, дождь. Ночью — до +11… +15 °C, временами небольшой дождь.

В понедельник, 20 июня, в Красноярске ожидается до +23… +24 °C днём и до +12… +16 °C ночью. Облачно с прояснениями, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 18 июня в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер до 18 м/с.

В центральных районах Красноярского края, в Эвенкийском МР, в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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