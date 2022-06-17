Токио, 18 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Западные страны уже начали уставать от постоянных требований Киева о поставках вооружений, сообщает газета Asahi Shimbun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По ее мнению, киевские власти регулярно обвиняют США и другие страны Запада в том, что они оказывают недостаточную военную поддержку. При этом Киев продолжает требовать от западных стран увеличения поставок вооружений украинским боевикам.

В качестве примера газета приводит слова замглавы минобороны Украины Анны Маляр, которая утверждала, что Запад поставил Киеву только около 10% необходимых вооружений. Сам министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что киевским карателям не хватает артиллерии. Газета считает, что западные страны попросту не могут удовлетворить растущие запросы киевского режима по военным поставкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США приостановили сделку по продаже Украине четырех ударных беспилотников Gray Eagle. Ряд американских экспертов выразил обеспокоенность, что БПЛА сможет попасть в руки российских специалистов.