Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 июня — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне заявления главы ФРС и обвала нефтяных цен. В минусе Dow Jones.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 38,29 пункта (0,13%), до уровня 29 888,78 пункта. S& P 500 подорожал на 8,07 пункта (0,22%), до уровня 3674,84 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 152,25 пункта (1,43%), до уровня 10 798,35 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $7,11 (6,05%), до уровня $110,48 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы индексы фондового рынка США завершили торги 16 июня ощутимым снижением на фоне осознания инвесторами «бескомпромиссности» решения ФРС о повышении ставки на 0,75 процентного пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением на фоне решения ФРС