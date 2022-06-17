Вашингтон, 18 июня, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Сделку по продаже Украине четырёх беспилотников MQ-1 C Gray Eagle («Серый орёл») приостановили США, опасаясь, что оборудование может попасть в руки специалистов из России. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuter.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Возражения против экспорта беспилотников возникло в Пентагоне из-за того, что радар и оборудование для наблюдения, которыми оборудован беспилотный летательный аппарат, могут создать угрозу безопасности США, если окажутся в руках России.

Уточняется, что сделка по продаже четырёх беспилотников стоимостью 10 млн долларов каждый была одобрена в Белом доме, но Пентагон настоял на пересмотре сделки. Когда будет принято окончательное решение, неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обещали передать Украине со стороны Германии три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).