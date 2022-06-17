Вашингтон, 18 июня, 2022, 01:39 — ИА Регнум. США смягчили санационный режим против Венесуэлы, отменив санкции, действовавшие в отношении бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Мальпика-Флорес также является племянником Силии Флорес — супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня агентство Reuters распространило информацию о том, что США разрешили итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской фирме Repsol SA поставлять в Европу нефть из Венесуэлы в рамках смягчения санкций Вашингтона против Каракаса.