Минск, 18 июня, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии обновил список лиц, причастных к террористической деятельности. В перечень включили 14 белорусских граждан. Обновлëнный список размещëн на сайте белорусского КГБ.

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

С августа 2020 года в перечне лиц, причастных к террористической деятельности появилось более 90 граждан Белоруссии, в том числе Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие.