Минск, 18 июня, 2022, 01:41 — ИА Регнум. «Беларусбанк» приостановил для клиентов-физлиц возможность отправлять и получать переводы в долларах США. Это ограничение касается и некоторых других валют, а также денежных отправлений на Украину. Об этом сообщает издание «Зеркало».

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В контакт-центре «Беларусбанка» сообщили, что банк временно не осуществляет международные переводы физических лиц в долларах США. При этом там не уточнили возможные сроки возобновления работы с переводами в долларах.

Также банк не проводит международные переводы в канадских долларах, датских и норвежских кронах, гривнах, фунтах стерлингов, швейцарских франках. Кроме того, не осуществляются международные банковские переводы на Украину.