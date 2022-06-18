Минск, , 01:41 — REGNUM В Минске в отношении главного редактора белорусского сайта «Автобизнес»Юлии Мудревской и редактора спецпроектов Юрия Гладчука возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Суд

В телеграм-канале белорусских силовиков утверждается, что Мудревская в рабочем чате поощряла поджоги машин журналистов государственных СМИ, а на протестах в 2020 году «активно противостояла сотрудникам МВД, бросала в их сторону камни». По какой статье против неë возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Гладчук на размещëнном в телеграм-канале видео говорит, что «принимал участие в несанкционированных митингах и был подписан на экстремистские телеграм-каналы». Против него возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.