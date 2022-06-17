Могадишо, 18 июня, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Не менее 42 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали сомалийские силовики в ходе боя в штате Галмудуг, сообщает пресс-служба Национальной армии Сомали.

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Сообщается, что боевики напали на город Бахдо. Жители города и военнослужащие, как отметили в пресс-службе, продемонстрировали стойкость и храбрость: они смогли отразить нападение террористов и нанести им существенный ущерб. При этом в ходе боя погибли шестеро военных Сомали и гражданских лиц.

Уточняется, что террористы сначала взорвали заминированные автомобили, а затем открыли огонь из стрелкового оружия. Атаку удалось отразить, в настоящее время силовики Сомали изучают место происшествия на предмет оставшихся тел террористов.