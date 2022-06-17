Асунсьон, 18 июня, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Обеспокоенность вызвали экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае. Об этом 17 июня заявил кандидат на пост главы государства и сенатор от левого Фронта Гуасу Сиксто Перейра.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Как пояснил Перейра, под блокаду попал экспорт мяса и соевых бобов из Парагвая в Россию, по этой причине страна терпит убытки из-за антироссийских санкций.

«Сначала это было на уровне торговли, но в результате ограничений в отношении России начали стремительно расти и цены на топливо», —уточнил Перейра.

Парагвай решил приостановить экспорт мяса в Россию 28 февраля после введения западными странами антироссийских санкций. Как отметил экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес, в итоге Парагвай лишился крупного рынка сбыта мяса объёмом около 350 млн долларов. Общая доля России в экспорте говядины из Парагвая составляла 20%, товарооборот между двумя странами составлял 900 млн долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отклонил инициативу Сената о закупках нефти и нефтепродуктов в Венесуэле, несмотря на острую нехватку топлива.