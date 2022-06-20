Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Проблем с финансированием проекта «Арктик СПГ-2» нет. Об этом заявил председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ-2022.

СПГ. Арктика Novatek.ru

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По словам Михельсона, японские инвесторы продолжают финансирование проекта, несмотря на нынешние сложные отношения. Запуск первой очереди проекта — 2023 год.

Проект стоимостью $21,3 млрд, согласно которому предусмотрено строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа, ведется с 2014 года. Общая мощность линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год.

Напомним, что компания «НОВАТЭК» владеет 60% в «Арктик СПГ-2», японские Mitsui & Co. и JOGMEC, китайские CNPC и CNOOC, а также французская TotalEnergies — по 10%.

Ранее сообщалось, что японские и французские компании приостановили новые инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» в связи с санкциями на переводы денежных средств. Однако выходить из проекта не намерены.