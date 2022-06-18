Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM Известный блогер Вадим Манукян раскритиковал журналистку Ксению Собчак за шутку над Дианой Гурцкой. Об этом сообщило «‎Федеральное агенство новостей» 17 июня.

Ксения Собчак Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие», — заявил блогер. Помимо этого, Манукян призвал всех рекламодателей и организаторов отказаться от сотрудничества с Собчак, поскольку только так «можно привести её в чувство».

Ранее Ксения Собчак пошутила над незрячей исполнительницей Дианой Гурцкой. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала фотографии, на которых Гурцкая под руку с мужчиной прогуливается по залу с различными стендами в рамках ПМЭФ, подписав их: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды».

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