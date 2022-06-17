Блогер Манукян не оценил шутку Собчак об инвалидности Гурцкой
Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Известный блогер Вадим Манукян раскритиковал журналистку Ксению Собчак за шутку над Дианой Гурцкой. Об этом сообщило «Федеральное агенство новостей» 17 июня.
«На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие», — заявил блогер. Помимо этого, Манукян призвал всех рекламодателей и организаторов отказаться от сотрудничества с Собчак, поскольку только так «можно привести её в чувство».
Ранее Ксения Собчак пошутила над незрячей исполнительницей Дианой Гурцкой. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала фотографии, на которых Гурцкая под руку с мужчиной прогуливается по залу с различными стендами в рамках ПМЭФ, подписав их: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды».