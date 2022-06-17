Москва, 18 июня, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Известный певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) отреагировал на обвинения, связанные с получением им медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщил портал StarHit 17 июня.

Василий Иванов ИА REGNUM ЮрКисс

«Говоря про формулировку, она действительно была неприменима к месту. И удивительно то, что шло с такой формулировкой. Оно было продиктовано тем, что видимо, есть определенные регламенты. Понятно, что под меня одного не могут специальную формулировку какую-то дать. И эту медаль присудили не только мне, в списке было огромное количество других людей, и под меня одного не сделают, понятное дело», — заявил артист. В то же время ЮрКисс отметил, что всё равно достоин подобной награды, поскольку внёс огромный вклад, который «был недостаточно освещён».

Напомним, ЮрКисс является родным сыном бизнесмена Владимира Киселёва. В настоящий момент артист ведёт активную творческую деятельность и входит в совет директоров ЗАО «Русская Медиагруппа».