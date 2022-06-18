18 июня 2022 | Время чтения 20 мин

Еще раз об открытии советским ученым Николаем Константиновичем Чудиновым в 1954 году явления сверхдлительного анабиоза палеомикроорганизмов.

Владимир Литовский, , 00:35 — REGNUM 28 мая 2022 года на сайте «Комсомольской правды» появилась заметка Владимира Лаговского «Первые жители Земли оказались бессмертными» об очередном сенсационном событии — обнаружении исследователями Американского геологического общества в кристалле поваренной соли из формации Браун (Browne Formation) в Австралии крошечных капелек жидкости с живыми палеоорганизмами.

Николай Константинович Чудинов, автор открытия сверхдлительного анабиоза палеоорганизмов (1954 г.)

Как следует из высказываний одной из участниц исследования — Кэтти Бенисон (Kathy Benison) из Университета Западной Вирджинии — такие исследования особенно интересны тем, что дают основания для поисков жизни на других планетах, в частности, на Марсе, где обнаружены следы замерзших соленых озер.

Как выяснилось, несколькими днями ранее была опубликована другая заметка «Геологи нашли древние организмы в кристаллах каменной соли возрастом 830 миллионов лет», в которой излагались результаты научной статьи «Микроорганизмы возрастом 830 миллионов лет в первичных жидких включениях в галит», опубликованной в журнале Geology 6 мая 2022 года:

Возраст образцов галита (каменной соли NaCl) исследованных отложений действительно был оценен в 830 млн лет и отнесен к тонийской системе неопротерозоя. Размеры же большей части выявленных коккоподобных палеоорганизмов в основном оказались в пределах от 0,5 до 1 мкм. Тем не менее часть палеоорганизмов была больших размеров (от 2 до 5 мкм), что заставило ученых предположить, что это бактерии или археи, либо споры бактерий или грибов. Наконец, еще одна палеобиотическая группа оказалась подобной галофильным одноклеточным водорослям рода Dunaliella.

Соответственно, с учетом того, что ранее (в 2000 году) еще одна группа американских исследователей во главе с Расселом Вриландом

выделила из галита живых бактерий возрастом 250 млн лет, то, у Шредер-Гомес и ее коллег, сложилось мнение, что возможность нахождения палеоорганизмов в соленых озерах на Марсе вполне реальна.

«Причины столь длительной живучести учеными пока не поняты, но они предполагают, что микроорганизмы способны впадать в продолжительную — почти вечную — спячку. От этого и могут проводить в заточении сотни миллионов лет, не умирая» — пишет В. Лаговский.

Безусловно, поднятая тема, особенно в свете последних событий, связанных с пандемией и, конечно, в связи с перспективой планов исследований Марса весьма актуальна. Но возникла ли она сегодня? Вопрос можно поставить и более радикально: насколько долго позволительно человечеству игнорировать такие открытия и сколько жертв оно должно заплатить за свою беспечность, чтобы осознать их значимость и предпринять должные своевременные действия?

Разберемся в этом на примере данного открытия.

Если набрать в поисковике «живые организмы возрастом тысячи лет», то схожую по проблематике статью, но опубликованную еще раньше (14 января 2011 года), сразу можно найти на сайте «Мир дикой природы». Называется она много скромнее: «Обнаружены живые организмы возрастом 34 000 лет», хотя тема та же. В ней сообщается, что примерно годом ранее геологи из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне исследовали Долину Смерти и подняли там пласт ископаемой соли, где молодой ученый Брайан Шуберт случайно обнаружил жизнеспособные палеомикроорганизмы. И далее дословно:

«В ископаемых соляных кристаллах, заполненных жидкостью, были найдены бактерии, у которых за все это время не прекратился жизненный цикл. Бактерии оказались «заточены» в крошечных — несколько микрометров в диаметре — пузырьках с жидкостью, которые оказались внутри растущих кристаллов. Пленники соли не двигались и не размножались, находясь в некоем подобии спячки».

В подтверждении изложенного в статье приводилось фото с наименованием «Они… живые!!!» и комментарий к нему, что цветные пятна в соли — это одноклеточные водоросли из рода Dunaliella — «корм» древних бактерий на протяжении 34 тысяч лет, без которых они бы не выжили.

В 2018 году, эта восторженная фраза о палеорганизмах «Они… живые!!!», благодаря статье А. Летарова «Мир бактерий. Они живые!» фактически стала слоганом открытий в сфере сверхдлительного анабиоза палеоорганизмов.

Именно эта публикация и последовавшая за ней мини-выставка «Они живые?!» в Музее пермских древностей (филиал Пермского краеведческого музея) в 2019 году побудила меня опубликовать тогда статью, где рассказывалось, что в основе все приумножающихся «сенсационных открытий» по проблеме на протяжении уже нескольких десятков лет лежит, как это случалось не раз в истории науки, забытое почему-то русское начало (см. Литовский В. В. К актуализации истории открытия геохимиком Н. К. Чудиновым в калийных солях верхнекамского месторождения явления геобиогенеза и сверхдлительного анабиоза палеомикроорганизмов // История и современное мировоззрение, 2019. Т1. №4. С. 100-114.). А место, где действительно это открытие было впервые сделано — город Березники Пермского края. Именно там, в калийных солях Верхнекамского месторождения, в начале 1955 года впервые было открыто явление сверхдлительного анабиоза палеоорганизмов, многократно сенсационно переоткрываемое новоявленными первооткрывателями по сей день.

История его такова.

В конце 1954 года молодому тогда геохимику, преподавателю Березниковского химико-механического техникума и по совместительству — сотруднику Березниковской геологоразведочной партии Ленинградского геологоразведочного треста Николаю Константиновичу Чудинову (1925–1988) руководством геологической партии было предложено обследовать на предмет флотационных свойств ряд проб калийных пород Верхнекамского месторождения солей, отобранных при закладке шахт Второго рудоуправления. Важно это было потому, что при месторождении закладывалась мощная флотационная фабрика, а красные примеси в калийных солях, вопреки ожиданиям, при флотации не выпадали на дно (по имевшимся тогда представлениям их считали окислами железа — В. Л.), а почему-то всплывали и создавали массу проблем при отделении калийной фракции от примесей.

Верхнекамское месторождение калийной соли

Судя по всему, дело было в преддверии Нового года и каникул, так что в предпраздничной суете Николай Константинович оставил на пару недель на службе банку с раствором калийной соли возле батареи центрального отопления, а вернувшись к делам после каникул, увидел необычайное: красные хлопья не только плавали в растворе, но и «бродили». Взглянув на каплю раствора в микроскоп, он не поверил своим глазам: в ней ожил целый мир экзотических микроорганизмов! Вскоре он убедился, что это не привнесенные извне организмы, а те, что были законсервированы, как в саркофаге, в породе — и словно одержимый, месяц за месяцем стал оживлять их, изучать, фотографировать, вновь погружать в анабиоз.

Таким образом, открытие сверхдлительного анабиоза палеобиоты, под которым понимается сохранение ею жизнеспособности геологические периоды времени, произошло в январе 1955 года в Березниках.

Конечно, это стало сенсацией, ведь обнаруженная Чудиновым в калийных солях Верхнекамского месторождения живоспособная палеобиота имела возраст порядка 200 млн лет, то есть рубежа Триаса и Юрского периодов.

Сразу после своего открытия сверхдлительного сохранения жизнеспособности организмов связанную с ним эволюцию вещества в солях, он назвал геобиогенезом (1955 г.), а сам в практическом плане сосредоточился на установлении критических мест на месторождении, связанных с геобиогенезом накоплений продуктов распада «органического» углерода в местах скопления палеобиоты, в частности, азота и метана, раздувающих исходную породу; на механизмах и темпах накопления их там, вызывающих в итоге горные удары и взрывы.

Это уже в период с 1955 по 1962 года позволило ему составить ряд прогнозных карт Верхнекамского месторождения солей с указанием наиболее критических участков, выбросы на которых с известными драматическими последствиями произошли в конце 1980-х годов и позже. Наряду с тем, им были вскрыты и издержки самой промышленной флотационной технологии получения калия и калийных удобрений, которая была упомянута выше. Уже тогда стало ясно, что в нее следовало срочно вносить существенные коррекции, либо перестать использовать вовсе, поскольку первые экспериментальные и промышленные образцы флотационных установок для всей калийной отрасли страны в 1953–1955 годах отлаживались именно в Березниках.

В целом же, как следует из архивные документов, ныне представленных не только в Музее, но и фрагментарно в Интернете, например, из отчетных «Материалов о жизнедеятельности и жизнеспособности Пермских, Девонских, Силурийских и Кембрийских организмов калийных солеродных бассейнов» за 1956–1965 гг.: возраст обследованной Н. К. Чудиновым палеомикробиоты имел в два с половиной раза больший диапазон — до 450 млн лет (Кембрий). Целостность же структур организмов пермских солей была им убедительно продемонстрирована уже в сводном «Отчете о разведке Дурыманского участка Верхнекамского месторождения за 1955–1956 гг.».

Так, казалось бы, из никчемного факта об органической природе окраски калийных минералов, установленного Чудиновым,

им были развиты фундаментальные представления о геобиогенезе и «слоевых реакторах на биогенных элементах»,

ответственных за причины сильно различной флотируемости исходных руд (красных и пестрых сильвинов) в зависимости от времени их образования и биометрии.

Со временем о его открытии стала публиковать заметки пресса регионального

и даже союзного уровня

А самому Николаю Константиновичу пришлось освещать результаты своих исследованиях в местной газете калийного комбината «За калий»:

Увы, внимание академической среды его заметки привлекли лишь, спустя 6 лет после его открытия. Так, только в 1961 году будущий директор Института геологии УФАН доктор геолого-минералогических наук Л. Н. Овчинников заинтересовался его работой и предложил ему без отрыва от производства поступить в аспирантуру института по специальности «геохимия» и даже согласился стать его научным руководителем.

Николай Константинович принял это предложение, но вскоре осознал, что со своей проблематикой попал «как кур в ощип». Дело в том, что она далеко выходила за рамки геохимии, но самое главное — больно била по амбициям микробиологов, где известие об уральском «самородке» восприняли без особых восторгов, ибо он ввергся в сферу интересов их головного Института микробиологии АН СССР и, не ведая того, обнаружил то, что по назначению обязан был делать этот институт.

Его глава, академик Имшенецкий в лучших традициях тех лет дождался момента, когда «оттепель» закончилась и в средствах массовой информации снова стало возможным для «зачистки территории» использовать инструментарий идеологически выдержанных «научных дискуссий», не говоря уже о подконтрольных Институту микробиологии АН СССР изданиях.

Так, 28 июня 1966 года в газете «Известия» темы, подобные открытию Н. К. Чудинова, в лучших традициях тех политизированных времен преподносились как стремление некоторых незадачливых ученых в погоне за сенсациями делать скоропалительные выводы, что очень вредит продвижению настоящей большой науки. А вскоре в подведомственном Институту журнале «Микробиология» появилась и статья молодых сотрудников вверенного Имшенецкому Института «О выживаемости микроорганизмов в ископаемых калийных солях»,

в которой констатировалось, что фактов оживления пермской палеобиоты, о которых было столько шума в прессе, ими в экспериментах не было обнаружено.

К счастью, на защиту открытия Н. К. Чудинова от критики главы советской микробиологии и профильного головного учреждения встали тогда геологи и палеонтологи Л. Н. Овчинников, А. Л. Яншин, И. А. Ефремов, а также крупнейший отечественный микробиолог-эпидемиолог, один из зачинателей медицинской генетики в СССР, академик В. Д. Тимаков.

В 1967 году, видимо, не без их поддержки, в сборнике научных работ «Минералы изверженных горных пород и руд Урала» была опубликована большая работа Н. К. Чудинова «О природе окраски калийных солей палеозоя», в которой он емко описал результаты своих экспериментов по оживлению древних организмов из образцов калийных солей, или, как он их сам называл, «узников Пермского моря». Там же им в деталях была описана используемая методика и ход эксперимента.

Позже в книге «Проблемы соленакопления» под редакцией А. Л. Яншина (1977 г.) Н. К. Чудиновым были представлены методы количественной оценки пиковых и фоновых процессов эволюции в практике решения проблемы генезиса природных газов и нефти, а также очень важные для современности следствия их использования с впечатляющим рядом конкретных выводов.

К сожалению, осознав, что далеко не всегда и не везде в академической среде главенствуют научные интересы, от защиты диссертации Н. К. Чудинов отказался и сосредоточился на сущностных проблемах и следствиях своего открытия, решив его представить объективно куда более широкой аудитории. Дело в том, что еще до выпада микробиологов после экспонирования его работы «Научное и практическое значение организмов древних калийных солей» на международной выставке «Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве» Госхимкомитет пожелал снять фильм о полученных им результатах.

Однако, даже без учета возникшей дискуссии, для съемки ему нужны были положительные заключения профильных инстанций. И в апреле–мае 1968 года он едет в Москву, но теперь уже в Институт эпидемиологии и микробиологии (ИЭМ) АМН СССР, чтобы собственноручно продемонстрировать группе известных ученых во главе с президентом АМН СССР, директором ИЭМ, академиком Владимиром Дмитриевичем Тимаковым свои опыты по оживлению и культивированию организмов из палеозойских калийных солей. Это ему с успехом удается. Из образцов карналлитов и сильвинитов с характерными для них организмами там им успешно были получены соответствующие культуры бактерий и грибов, переданные после для дальнейших исследований и специалистам МГУ. Оказалось, что грибы обладали резко выраженными антибиотическими свойствами, а потому представляли повышенный интерес для медицины.

Так, в 1970 году, после мучительно долгих и многотрудных экспертных перепроверок, и получения положительного заключения Института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР, окончательное решение о создании фильма было принято. Сценарий для него написал киносценарист Игорь Залманович Войтенко, режиссером от киностудии «Леннаучфильм» была назначена Тамара Ивановна Иовлева, а научными консультантами фильма — директор Палеонтологического института АН СССР Н. Н. Крамаренко и кандидат биологических наук В. Барсуков. Съемки этого фильма с названием «Узники Пермского моря» были проведены летом 1970 года в созданной Николаем Константиновичем Чудиновым Лаборатории исследования древних организмов («ЛИДО») при Березниковском калийном комбинате, а также в шахте Первого калийного рудоуправления. Условие, поставленное им кинематографистам, было: «все снимать подробнейшим образом», поскольку он рассматривал съемку фильма как самую беспристрастную проверку и публичную демонстрацию достоверности его открытия — открытия мирового значения!

Фильм стал научно-кинематографической удачей съемочного коллектива и в 1972 года был удостоен Ломоносовской премии.

К сожалению, в широкий прокат он, судя по всему, так и не вышел, а лишь от случая к случаю демонстрировался на разных ведомственных и кинематографических мероприятиях. К счастью, кинематографистами он, видимо, был передан и на Комбинат, благодаря чему оказался в музейных фондах Березников и краевого центра, попал в Интернет (части первая и вторая).

Что же касается бывших оппонентов Н. К. Чудинова, то, как следует из работы Тамары Ивановны Иовлевой,

они, конечно, как никто другой, поняли значение его открытия. Об этом красноречиво свидетельствует опубликованная спустя 10 лет после их же ниспровергательной статьи заметка в газете «Правда» «В Антарктиду за… микробами» (24 ноября 1976 г.). В ней сообщалось, что «коллектив ученых, возглавляемых академиком А. А. Имшенецким, заинтересовала возможность сохранения естественной консервации бактерий на ледяном континенте. Не могут ли микроорганизмы в условиях глубокого охлаждения сохраняться многие тысячелетия?» Непосредственное руководство этими работами взял на себя один из ниспровергателей открытия Н. К. Чудинова, к тому времени уже кандидат биологических наук Сабит Абызов (Институт микробиологии АН СССР). Далее газета «Правда» сообщала, что наиболее древние из оживших микроорганизмов были тогда извлечены с глубины 197 метров и предположительно имели возраст 8,5 тысяч лет.

Далее, как отмечала Тамара Ивановна,

«Николай Константинович отреагировал на это сообщение с юмором и написал ей « …оживление микробов Антарктиды с возрастом 8,5 тысяч лет — это хорошо… Настораживает только то, что это делается «впервые»! Если так пойдет и далее, то к нашим результатам (250–600 млн лет) эти ученые подойдут через 70 588 лет. Вот тогда и выяснится, что не они были первыми… ».

Насколько можно судить по проблематике статьи другого оппонента Н. К. Чудинова — М. В. Иванова, ставшего позже преемником Имшенецкого на посту Института микробиологии АН СССР,

он не оставил темы жизнеспособности микроорганизмов в условиях длительной самоизоляции.

Именно на его работы ныне ссылаются особо продвинутые зарубежные исследователи оживляемой палеобиоты, защищая гипотезу о возможности консервации жизнеспособных бактерий на Марсе.

В 1980-е годы к проблематике обратились и исследователи жизнеспособности микроорганизмов в многолетней мерзлоте из пущинского Института физико-химических и биологических проблем почвоведения АН СССР

Ими временная шкала сохранения признаков жизнеспособности палеомикроорганизмов из криопочв была расширена до 5–7 млн лет.

Таким образом, если поглубже внедриться в проблему, то у ее истоков обнаруживаем имена отечественных исследователей.

Тем не менее, всех, кто осознанно или неосознанно (по инерции) после известий об открытии явления сверхдлительного анабиоза Н. К. Чудиновым переключился на поиски длительного анабиоза во льдах и многолетнемерзлых почвах, хотелось бы разочаровать: открытие анабиоза на таких объектах исследований было сделано еще раньше, благодаря целенаправленной отправке в 1930-е годы в зоны вечной мерзлоты замечательных отечественных ученых дореволюционной формации. В частности, в период 1933–1935 годов открытие длительного анабиоза во льдах и многолетнемерзлых почвах сделал на Сковородинской научно-исследовательской мерзлотной станции (Амурская область) осужденный по обвинению в участии в контрреволюционной организации «Партия Возрождения России» вместе с о. Павлом Флоренским его сподвижник Павел Николаевич Каптерев (1889–1955), который, на основе своих исследований, в 1936 году опубликовал статью «Оживление организмов из вечной мерзлоты».

Что же касается солей, сохраняющихся в силу их физико-химических свойств значительно лучше и дольше, то по ним у Николая Константиновича Чудинова, насколько мне известно, в части открытия сверхдлительного анабиоза, а, самое главное, триадно-диалектической логики геобиогенеза, альтернативных персон нет. Так что на него следовало бы серьезным исследователям ссылаться, а производственникам должным образом отнестись к его методу и замечаниям в части использования флотационных технологий в калийной отрасли.

Было бы правильным для возрождения великого духа отечественной науки фильм «Узники Пермского моря» включить в «Энциклопедию классики отечественных научно-документальных фильмов» и показывать его в университетских аудиториях. Было бы правильным восстановить в должном статусе и формате сам «Леннаучфильм», оцифровать другие его многочисленные шедевры, чтобы, наконец-то, начать показывать в учебных аудиториях и кинозалах свои по-настоящему умные фильмы.

Что же касается наследия Н. К. Чудинова, то у меня нет сомнений, что его хватит еще не на один Институт, и, конечно, не на один фильм, но желательно не для очередных дешевых сенсаций, а для развития должных биосферных естественнонаучных представлений и наукоемких производств!

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Ниже приведено несколько моих специальных работ по наследию Н. К. Чудинова для тех, кто хотел бы разобраться в проблеме более детально:

Литовский В. В. Мировые минеральные ресурсы: калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза. Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2008. 162 с.

Литовский В. В. Мировые минеральные ресурсы: калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза. Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2008. 162 с.

Литовский В. В. Фундаментальные проблемы геобиогенеза и процессов в солях Верхнекамского месторождения (из наследия Н. К. Чудинова) / История наук о Земле. Сборник статей. Вып. 2. — М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 167 — 170.

Литовский В. В. Н. К. Чудинов и фундаментальные исследования «узников Пермского моря» / История наук о Земле. Сборник статей. Вып. 2. — М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 171-175.

Литовский В. В. Н. К. Чудинов и развитие методов количественной оценки пиковых и фоновых процессов эволюции в практике решения частной проблемы генезиса природных газов и нефти и общей проблемы геобиогенеза / История наук о Земле. Сборник статей. Вып. 2. — М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 175-180.

Литовский В. В. Ученик П. Н. Чирвинского Н. К. Чудинов и проблемы геобиогенеза в солях Верхнекамского месторождения Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского: Сб. науч. ст. / Перм. ун-т. — Пермь.2008. Вып.11. С. 338-345.

Литовский В. В. Развитие методов оценки пиковых и фоновых процессов эволюции Н. К. Чудинова в практике решения проблемы генезиса галосистем, природных газов и нефти / Геофизические исследования Урала и сопредельных регионов. Материалы Международной конференции, посвященной 50-летию Института геофизики УРО РАН. Екатеринбург: ИГф УРО РАН, 2008. С. 143-146.

Литовский В. В. Н. К. Чудинов, русский неокосмизм, триадная диалектическая логика, геобиогенез и проблемы фундаментального осмысления генезиса галосистем, природных газов и нефти в свете нового импульса освоения Арктики // Эко-потенциал. 2013. №1-2. С.33-46.

Литовский В. В. К актуализации истории открытия геохимиком Н. К. Чудиновым в калийных солях верхнекамского месторождения явления геобиогенеза и сверхдлительного анабиоза палеомикроорганизмов // История и современное мировоззрение, 2019. Т1. №4. С. 100-114.