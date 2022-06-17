Москва, 17 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В будущем Запад может перестать быть противником России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По его мнению, самым важным тезисом из выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стало заявление о возможной смене власти на Западе.

«Запад не будет оставаться нашим противником на века, как некоторые представляют себе. Там должны поднятья новые силы. Они могут возникнуть из старых структур или родиться внутри старых структур, изменить их. Мы должны быть готовы к тому, что на Западе власть поменяется, особенно в Евросоюзе», — сказал Колташов.