Скопье, 17 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 772 образцов выявили 72 новых случая заражения коронавирусом, из них восемь — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 35 случаев выздоровления. Об этом 17 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pudelek Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 879 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9320, 303 163 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировали зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 394. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.