18 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Кирилл Аверьянов, , 00:28 — REGNUM В последнее время воюющий на стороне киевского режима «Полк Кастуся Калиновского», который ещё недавно был батальоном, стал часто упоминаться в белорусском общественно-политическом пространстве. Оппозиционные политики и журналисты не скрывают своих надежд на то, что получившие боевой опыт на Украине белорусские наёмники в будущем силовым путём установят в Минске БЧБ-власть. Официальные лица РБ, в том числе президент, высказываются в том духе, что если «калиновцы» сунутся — сразу отправятся к Бандере.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор этих строк сомневается, что боевики, сражающиеся за Украину, станут фактором политической жизни в Белоруссии. «Змагары» участвуют в боевых действиях в Новороссии с весны 2014 года. Тогда был создан «отряд «Погоня». В июне 2015-го была основана «тактическая группа «Беларусь». И где эти вояки были в 2020-м? Сидели поджав хвост на своей новой родине. А ведь костяк «Полка Калиновского» составляют именно «ветераны АТО».

Об отсутствии у «калиновцев» каких-либо перспектив в Белоруссии говорит опыт не только нашего времени, но и истории.

Начнём с того, что они назвались в честь польского террориста, который был казнён после подавления возглавляемого им мятежа. Видимо, хлопцы забыли простую истину из советского мультфильма: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт».

Впрочем, надо признать, что название у полка весьма подходящее для антирусского вооружённого формирования. Характерными чертами банд Калиновского были животная русофобия, нечеловеческая жестокость и отсутствие поддержки со стороны простых белорусов. Всё это присуще и «змагарам», создавшим полк имени польского мятежника. Нет сомнений, что закончат эти ребята так же бесславно, как их кумир.

Флаг белорусских националистов (сс) Zelyoniy.anton

О печальном для «калиновцев» исходе их затеи говорит и опыт предыдущих попыток «свядомых» активистов создать собственное вооружённое формирование.

Впервые белорусские самостийники организовали «национальное войско» в 1920 году, во время польской оккупации Белоруссии. С согласия польского руководства была создана Белорусская военная комиссия, уполномоченная проводить набор добровольцев. Но дела у комиссии шли плохо — за всё время её существования в добровольцы записались всего 485 человек. Численность «Полка Калиновского» и сегодня не превышает этой совсем не впечатляющей цифры.

Белорусский учёный начала XX века Е. Ф. Карский вспоминал: «На многочисленные призывы «Беларускай вайсковай камiсii», наполненные всякой руганью против русских и приглашающие записываться в белорусскую армию, народ ответил молчанием и жестоким преследованием отступающих поляков, которые в бесчисленных сжиганиях городов и деревень, в реквизициях, грабежах, взяточничестве и т.п. так проявили свои цивилизаторские способности». Столь же многозначительным молчанием белорусы отреагировали и на призывы «калиновцев» присоединиться к ним.

За всё время Гражданской войны формирования под бело-красно-белым флагом участвовали только в двух военных акциях — рейде атамана Булак-Балаховича и Слуцком вооружённом выступлении.

В начале ноября 1920 года «армия» Станислава Булак-Балаховича перешла польско-советскую границу, установленную договором о перемирии, и захватила несколько населённых пунктов в белорусском Полесье, включая Мозырь. Булак-Балахович тут же заявил о восстановлении Белорусской Народной Республики и провозгласил себя «Начальником белорусского государства» (полная аналогия с должностью Юзефа Пилсудского).

Станислав Булак-Балахович

Самопровозглашённая БНР просуществовала около двух недель. За это время «балаховцы» успели провести на захваченной территории серию крупных еврейских погромов, в ходе которых было убито несколько сот человек. В конце ноября войско БНР было разбито Красной армией. Балахович и его соратники с трудом пробились на польскую территорию, где были интернированы и разоружены.

Через несколько дней после ухода балаховцев с советской территории произошло вооружённое выступление в Слуцке. По условиям заключённого между Советской Россией и Польшей перемирия Слуцкий уезд Минской губернии был разделён на две части — польскую и советскую. При этом на момент окончания советско-польской войны поляки контролировали всю территорию уезда. По договору о перемирии им предписывалось отойти за реку Морочь, уступив большевикам Слуцк и прилегающие населённые пункты. Перед уходом из советской части Случчины поляки помогли белорусским самостийникам создать местные органы власти и вооружённые отряды для сопротивления РККА. Когда польские войска покинули Слуцк, вслед за ними в нейтральную 15-ти километровую зону на границе отправилась Слуцкая бригада.

Базируясь в нейтральной зоне, бригада в течение трёх недель предприняла несколько несерьёзных набеговых операций на позиции красноармейцев, а при попытке перейти к захвату и удержанию территории подверглась сокрушительному разгрому. После этого слуцкие полки отошли в расположение польских войск, где сложили оружие и были интернированы.

Как видим, первая попытка белорусских самостийников создать собственное боеспособное войско полностью провалилась. Вторая попытка была осуществлена в период Великой Отечественной войны белорусскими коллаборационистами. Итог мы знаем. Сейчас на Украине «змагары» уже в третий раз пытаются проявить себя в военной сфере. Выходит так же нелепо, как и раньше. Поэтому противопоставить что-то Вооружённым силам Союзного государства у «Полка Калиновского» нет ни единого шанса. Военные потуги «свядомых» вояк исторически обречены.