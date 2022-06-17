Афины , 17 июня, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Посол Греции в Румынии София Граммата была утверждена на свежесозданный пост специального представителя Греции на Западных Балканах. Об этом сообщили в МИД Греции.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

По словам главы греческого МИД Никоса Дендиаса, Греция наделяет большой важностью консолидацию мира, безопасности и стабильности в регионе, а потому развивает двусторонние отношения со странами региона и поддерживает европейскую перспективу Западных Балкан.

Граммата ранее являлась главой управления по юго-восточной Европе в греческом МИД. Параллельно дипломат продолжит службу в Бухаресте.

Греция стала четвертой страной, назначившей спецпредставителя по Западным Балканам, после США, Германии и Великобритании.