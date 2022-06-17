Киев, 17 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли около 50% тяжелого вооружения и техники в ходе боёв с российскими войсками, заявил 17 июня украинский генерал Владимир Карпенко американскому изданию National Defense.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, украинские войска потеряли в ходе боевых действий около 1300 бронемашин, 400 танков и 700 различных артиллерийских орудий.

«Я говорю только о тяжелых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50% потерь оборудования в результате активных боевых действий. Таким образом, мы потеряли приблизительно 50%. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем», — сказал Карпенко.

Напомним, руководство Украины в ежедневном режиме делает заявления с требованием к странам Запада поставлять Киеву как можно больше военной техники и боеприпасов. По словам украинских политиков, их просьбы удовлетворяются не более чем на 10-15%.