Калининград, , 23:41 — REGNUM Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.

Об этом заявил 17 июня в своём видеообращении глава региона Антон Алиханов. По его словам, Литва сослалась в своём заявлении на «разъяснения от Европейской комиссии». До сих пор Литва считала, что Калининградская область — это исключение, но в Брюсселе пояснили, что действие санкций распространяется и на этот российский регион.

Антон Алиханов «И нас просто поставили сегодня днём перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке».

По оценке губернатора, прекратится транзит 40−50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это и стройматериалы, и металлы, и готовая продукция. Власти региона начали принимать меры в связи со случившимся.

Алиханов заявляет, что налицо «грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области».

Он указал на то, что ЕС и Прибалтика брали на себя обязательства, которые теперь нарушают. Не говоря о том, что это серьёзный гуманитарный вопрос, «попытка экономического удушения региона».

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