ПМЭФ: Как усилить вклад медиа в позитивные социальные изменения?
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 23:26 — ИА Регнум. На сессии «Создаем импакт-контент. Как усилить вклад медиа в позитивные социальные изменения?» в рамках работы Петербургского международного экономического форума генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, поделился опытом ИРИ в качестве оператора соцрекламы в интернете.
Эксперт отметил, что сегодня эта работа ведется, в основном, через российские площадки, такие «ВКонтакте», Яндекс, Rambler. Также постепенно добавляются и новые отечественные партнеры.
Однако трафик, по словам Алексея Гореславского, все равно конечен и в этом заключается основная проблема.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) был назначен единым оператором социальной рекламы в Рунете в июле 2021 года. АНО «ИРИ» должно следить за тем, чтобы доля социальной рекламы на интернет-площадках составляла до пяти процентов от общего объема рекламы ресурса — согласно поправкам в закон «О рекламе»