Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 23:26 — ИА Регнум. На сессии «Создаем импакт-контент. Как усилить вклад медиа в позитивные социальные изменения?» в рамках работы Петербургского международного экономического форума генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, поделился опытом ИРИ в качестве оператора соцрекламы в интернете.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Институт развития интернета уже год является оператором квоты социальной рекламы. Вы все знаете, что на телевидении есть квота по социальной рекламе, ролики бывают социальной направленности, наружка, да, все тоже давно привыкли с этим иметь дело, а в интернете это появилось только с 1 июля прошлого года. Институт постановлением правительства был назначен оператором этой квоты», — акцентировал внимание аудитории Алексей Гореславский.

Эксперт отметил, что сегодня эта работа ведется, в основном, через российские площадки, такие «ВКонтакте», Яндекс, Rambler. Также постепенно добавляются и новые отечественные партнеры.

Однако трафик, по словам Алексея Гореславского, все равно конечен и в этом заключается основная проблема.

«Для начала мы пытались все хорошие креативы, все правильные темы — и очень сложно выбрать между одной и другой, и разделив, казалось бы, огромный объем — два миллиарда показов или пять миллиардов показов на 50 тем, мы получаем нулевой эффект. После чего решение было изменено и сейчас тем стало сильно меньше - их сейчас 12 в последней заявке на тот же объем трафика», — уточнил он. «Но я, честно говоря, агитирую, чтобы мы сошлись и делали буквально 1-2 темы в год. Только такая консолидация даст самое главное - изменение сознания и мнения по конкретному вопросу. А именно это нам и нужно», — сказал Алексей Гореславский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) был назначен единым оператором социальной рекламы в Рунете в июле 2021 года. АНО «ИРИ» должно следить за тем, чтобы доля социальной рекламы на интернет-площадках составляла до пяти процентов от общего объема рекламы ресурса — согласно поправкам в закон «О рекламе»