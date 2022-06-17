Лос-Анджелес, США, 17 июня 2022, 23:20 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян высказалась о расставании со своим бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 17 июня пишет BuzzFeed.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Кардашьян заявила, что не испытывает чувства вины из-за развода с Уэстом. «Если бы люди знали, какими на самом деле были мои отношения, я думаю, они бы спросили: «Как они длились так долго?». Но я могу жить сама с собой, зная, что я сделала всё, что было в человеческих силах, чтобы заставить этот брак работать. Поэтому я могу уйти, абсолютно не испытывая чувства вины», — поделилась модель.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года. В октябре того же года модель начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном.

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