Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян высказалась о расставании со своим бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 17 июня пишет BuzzFeed.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Кардашьян заявила, что не испытывает чувства вины из-за развода с Уэстом. «Если бы люди знали, какими на самом деле были мои отношения, я думаю, они бы спросили: «Как они длились так долго?». Но я могу жить сама с собой, зная, что я сделала всё, что было в человеческих силах, чтобы заставить этот брак работать. Поэтому я могу уйти, абсолютно не испытывая чувства вины», — поделилась модель.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года. В октябре того же года модель начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном.

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