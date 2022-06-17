Скопье, , 23:46 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 17 июня посетила Преспанский форум, который прошел в македонском Охриде.

Вьоса Османи Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в своем выступлении перед собравшимися Османи потребовала поддержки стран ЕС по вопросу об отмене визового режима между ЕС и Косово, а также предоставления Косово статуса страны-кандидата на членство.

По словам Османи, Косово продемонстрировало свою приверженность европейским ценностям.

Вьоса Османи «В ответ России мы должны быть уверены, что ЕС и его единство должно стать нашим сильнейшим оружием, и продемонстрировать силу, чтобы выиграть эту войну… Мы должны быть в Европейском союзе… Мы заслуживаем быть в Европе».

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель Великобритании на Балканах посетил Преспанский форум