Скопье, 17 июня 2022, 23:46 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 17 июня посетила Преспанский форум, который прошел в македонском Охриде.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в своем выступлении перед собравшимися Османи потребовала поддержки стран ЕС по вопросу об отмене визового режима между ЕС и Косово, а также предоставления Косово статуса страны-кандидата на членство.
По словам Османи, Косово продемонстрировало свою приверженность европейским ценностям.
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