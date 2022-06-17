Глава Косово: мы должны продемонстрировать силу России
Скопье, 17 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 17 июня посетила Преспанский форум, который прошел в македонском Охриде.
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Вьоса Османи
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в своем выступлении перед собравшимися Османи потребовала поддержки стран ЕС по вопросу об отмене визового режима между ЕС и Косово, а также предоставления Косово статуса страны-кандидата на членство.
По словам Османи, Косово продемонстрировало свою приверженность европейским ценностям.
«В ответ России мы должны быть уверены, что ЕС и его единство должно стать нашим сильнейшим оружием, и продемонстрировать силу, чтобы выиграть эту войну… Мы должны быть в Европейском союзе… Мы заслуживаем быть в Европе».