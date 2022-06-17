Вашингтон, 17 июня, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Политика администрации нынешнего президента США Байдена в ситуации вокруг Украины способны спровоцировать мировую войну, заявил 17 июня экс-президент США Дональд Трамп.

Mark J. Terrill Трамп

По его словам, Европа участвует в событиях на Украине гораздо скромнее Соединенных Штатов.

«Мы должны быть осторожнее, потому что такая политика может закончиться следующей мировой войной… Мы выделяем $40 млрд вдобавок к предыдущим $16 млрд, всего получается $56 млрд», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую суму $1 млрд.